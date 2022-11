Sase oameni au murit si alti 53 au fost raniti in urma unui presupus atac sinucigaș cu bomba in Istanbul. Deocamdata nu este clar ce a provocat aceasta explozie. Erdogan a precizat intr-o interventie televizata ca cel putin 6 persoane au fost ucise si 53 ranite in urma acestui „atentat ticalos”. Zona este una aglomerata […] The post Atac cu BOMBA la Istanbul: 6 morți și 53 de raniți! Anuntul MAE despre romanii din Turcia (VIDEO) first appeared on Ziarul National .