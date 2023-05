Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, si familia sa, au fost tinta unui atentat terorist, a declarat adjunctul sau, Borislav Sarafov, dupa ce o bomba a explodat in fata coloanei de masini cu care calatorea acesta, informeaza presa bulgara. In cadrul unui briefing in apropierea locului unde a…

- Procurorul sef al Bulgariei Ivan Ghesev a scapat nevatamat luni dupa explozia unui dispozitiv la trecerea masinii sale oficiale. Parchetul Bulgariei a afirmat ca investigheaza explozia drept act terorist, desi Ministerul de Interne a vorbit doar de un "incident", relateaza EFE. Petar Todorov, secretar…

- Austria isi va mentine veto-ul fata de aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen pana cand va observa o „scadere sustinuta” a numarului solicitantilor de azil, a anunțat ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, intr-un interviu preluat joi de Politico. „Ceea ce este important…

- Soldatul ucraniean care a fost decapitat de soldații ruși in Bahmut locuia in orașul Vinohradiv (denumirea romaneasca Seleusu Mare) din Maramureșul de Nord, regiunea Transcarpatia, aflata la granița de nord a Romaniei cu Ucraina, scrie publicația maghiara Daily News Hungary. Szerhij Pataki (in transliterație…

- Parchetul din Sofia a lansat o ancheta privind suspiciunea de terorism in urma unor alerte false cu bomba ce au fost trimise pe adresele de e-mail ale mai multor scoli de pe intreg cuprinsul Bulgariei si au fost prezentate de presa, conform unui anunt facut marti de procurori, potrivit Agerpres. In…

- O aeronava Tarom care se indrepta spre Romania a aterizat de urgența, noaptea trecuta, in urma unei amenințari cu bomba. De asemenea, mai multe curse au intarziat dupa ce sistemul informatic al aeroportului Henri Coanda a cazut. La bordul unui aeronave Tarom, care venea dinspre Tel Aviv, a fost anunțata…

- In lunile urmatoare, alianța va accelera eforturile de a stoca echipamente de-a lungul marginii de est a alianței și va desemna zeci de mii de forțe care se pot grabi in ajutorul aliaților in scurt timp – o mișcare menita sa opreasca Rusia sa-și extinda razboiul dincolo de Ucraina, potrivit Politico.…

- Romania castiga in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”. Decizia vine dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor de la sud de Dunare. „La ultimele negocieri pe cale diplomatica intre ministerele…