Locuințele și sediile firmei din Arad ale afaceristului mort in atacul cu bomba din Arad sunt percheziționate, marți, de anchetatori. Percheziții au loc atat la Crimatex, cat și la alte firme sau cladiri deținute de familia lui Ioan Crișan. Perchezițiile se desfașoara cu echipe mixte de anchetatori din Arad și București, fiind conduse de procurorul […]