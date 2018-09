Manda, dupa CEx: PSD este cel mai democratic partid din Romania

In conditiile in care Gabriela Firea a propus -fara succes- demiterea lui Carmen Dan – careia i-a dus mai multe acuzatii in fata presei- si a admis ca are o relatie “tensionata” cu presedintele PSD, social-democratul Claudiu Manda sustine, in concluziile pe care le-a tras… [citeste mai departe]