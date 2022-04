ATAC cu armă la Washington. A tras în tot ce mişca: 4 oameni împuşcaţi! (VIDEO) Cel putin patru persoane au fost ranite intr-un atac armat vineri in capitala SUA, Washington, a anuntat politia, desfasurata in numar mare la fata locului si in prezent in cautarea unui barbat. Patru persoane, printre care o fetita de 12 ani, au fost ranite de focuri de arma. Trei dintre acestea, transportate la spital, sunt […] The post ATAC cu arma la Washington. A tras in tot ce misca: 4 oameni impuscati! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineața, cel putin 152 de oameni au fost raniti pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, dupa o noua serie de ciocniri intre fortele de ordine si palestinieni. Fortele israeliene au intrat cu forta in complex, in timp ce mii de palestinieni erau adunati la rugaciune. Atunci a inceput si haosul,…

- Doua persoane au fost ucise, miercuri, cand un barbat inarmat a deschis focul intr-un restaurant McDonald’s din Zwolle, nordul Olandei, au indicat politia si presa olandeza. “Doua persoane au fost ucise intr-un atac armat”, a informat politia pe Twitter, radioul local RTL Oost precizand ca incidentul…

- Jumatate de milion de evrei ultra-ortodocși au participat la inmormantarea unui veteran rabin. Cei prezenti au purtat haine traditionale si au umplut strazile dintr-o suburbie a capitalei Israelului.

- Un apel la 112 a anuntat, astazi, un accident cu victime pe DJ 692 intre Varias si Gelu. Ambulantele si oamenii legii au ajuns rapid la fata locului, unde cele transmise s-au confirmat. Din primele cercetari, un barbat in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe drumul mentionat, iar intr-o curba…

- O tornada a lovit sambata statul Iowa, in centrul Statelor Unite. Oficialii americani au informat ca cel putin sase persoane - patru adulti si doi copii - și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite grav in urma vartejului care a maturat zona, informeaza CNN.Cei doi copii care au murit aveau sub…

- Ambasada Ucrainei la Bucuresti anunta ca, de duminica pana marti, 352 de persoane, inclusiv 14 copii, au fost ucise in conflictul cu Rusia-Ucraina. Potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice, peste 1.680 de persoane au fost ranite, intre acestea numarandu-se 116 copii. Doar in Kiev au…

- Vineri, 21 ianuarie 2022, in jurul orei 23.35, pe strada Transilvaniei (DN 1), din Aiud, un tanar, de 18 ani, din comuna Moldovenești, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Turda – Aiud, a intrat in coliziune cu un cap de pod și s-a rasturnat. In urma accidentului rutier, un tanar…