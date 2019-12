Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite sambata seara intr-un atac cu arma alba impotriva resedintei unui rabin in apropiere de New York, a anuntat o asociatie evreiasca din Statele Unite, citata duminica de France Presse."Am primit un apel anuntand un atac in masa cu arma alba" impotriva "resedintei…

- Isteria „dubei albe” a ajuns si pana peste ocean. Oamenii evita sa mai iasa din casa dupa ce se lasa seara, știind ca femeile sunt rapite de pe strazi și vandute traficantilor de persoane sau de organe.Isteria „dubei albe” a aparut pe Facebook. Mai multe fotografii și mesaje au fost share-uite…

- Un american cu origini libaneze a fost condamnat marți de catre un judecator federal din New York la 40 de ani de închisoare, dupa ce a fost gasit vinovat în luna mai de complicitate cu organizația terorista Hezbollah, informeaza AFP.„Ali Kourani a fost recrutat, antrenat și…

- O femeie care s-a prefacut ca are probleme de sanatate în timpul unui zbor pentru a obține un loc mai bun a determinat piloții sa întoarca avionul și sa aterizeze de urgența. Pasagera, al carei nume nu a fost dat publicitații, zbura din Florida la Miami când s-a vaitat ca are problemele…

- Joi, 21 și vineri, 22 noiembrie 2019, de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman, Orchestra Simfonica a Filarmonicii „George Enescu", condusa de maestrul Horia Andreescu, va avea in program Concertul in re minor pentru mandolina, pian si orchestra de Felix Mendelssohn și Simfonia nr. 1 in re major de Gustav…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, i-a spus marți moderatoarei Digi 24 care ii prezenta argumente pentru o dezbatere electorala ca ”Observ ca mulți s-au transformat in susținatori ai lui Dancila”. Roxana Lazarescu i-a dat in mod repetat exemple de dezbateri similare și a argumentat nevoia…

- Romanii care recunosc Halloween-ul ca sarbatoare participa la evenimente organizate in acest sens, se costumeaza conform traditiei, cu costume infioratoare, sculpteaza dovleci si participa la petreceri organizate de multe restaurante si cluburi. Celebrarea Halloween-ului pe data de 31 octombrie …