- Cel putin 19 au murit in urma unui atac comis de militanti islamisti in localitatea Mailari din regiunea Guzamla, aflata in nord-estul Nigeriei, a informat duminica un supravietuitor al incidentului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Forțele de securitate din Egipt au ucis cel puțin 52 de militanți islamiști in ultimele zile, conform unui comunicat emis de armata egipteana duminica, in cadrul operațiunilor de combatere a gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.In total, peste 300 de militanți ai gruparii teroriste…

- Peste 150 de militanti ai gruparii teroriste Stat Islamic care s-au predat saptamana aceasta fortelor de securitate in provincia Jawzan pot primi amnistie, desi sunt acuzati de atrocitati precum viol si crima, relateaza Reuters.

- Violentele au inceput la sfarsitul saptamanii trecute in Nigeria si au escaladat foarte repede. Grupurile rivale sunt cele de pastori si cele de agricultori din platoul central al Nigeriei, cruzimea confruntarilor fiind infioratoare. "Sunt peste 200 de morti", a anuntat Simon Lalong, guvernatorul…

- Cel putin 86 de persoane au fost ucise intr-un presupus atac al crescatorilor impotriva unor fermieri in centrul Nigeriei, o regiune afectata de violente intercomunitare, a declarat duminica politia locala, relateaza AFP.

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Cel puțin 31 de persoane au murit duminica, in urma unei explozii izbucnite in regiunea Borno, aflata in nord-estul Nigeriei, in jurul orei locale 8.30 (ora Romaniei, 10.30), au informat doi locuitori,...

- Alerta maxima. Teroristii au lovit din nou, sunt morti si raniti. Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin…