Identitatea ANAF este folosita tot mai des de hackeri. Infractorii profita probabil ca in aceasta perioada Fiscul organizeaza o campanie anti-evaziune și controale la peste 516.000 de contribuabili, pentru a pacali oamenii. Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca are loc un nou atac cibernetic in […]