Atac cibernetic la serverele spitalului Witting Datele din calculatoarele unitații sanitare au fost criptate prin intermediul unei aplicații, iar atacatorii au cerut rascumparare pentru a permite din nou accesul. Povestea din urma cu trei ani, cand hackerii au atacat sistemele informatice ale ai multor spitale din Romania, s-a repetat zilele trecute, semn ca responsabilii cu securitatea informatica din unitațile sanitare […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SRI, in cooperare cu CERT RO si Spitalul Clinic Nr.1 CF Witting din Bucuresti, a investigat un atac cibernetic cu aplicatia ransomware PHOBOS care a vizat serverele entitatii din domeniul sanatatii.Ulterior criptarii datelor, atacatorii au solicitat plata unei rascumparari pentru decriptarea acestora,…

- Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici” din Stefanesti, județul Argeș, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție, vacante, de brancardier la Compartimentul de recuperare neurologica. Conditiile specifice…

- Asociatia "Salvati Copiii" Targu Mures a anuntat, miercuri, ca deschide, la Targu Mures, Sighisoara si Santana de Mures, trei noi programe destinate copiilor care au parinti plecati la munca in strainatate, astfel incat acestia sa fie protejati si feriti de riscurile sociale, psiho-emotionale si educationale.…

- Jumatate din populatia adulta din Marea Britanie a primit ambele doze de vaccin anti-COVID-19, potrivit ultimelor cifre oficiale, relateaza joi dpa. Datele au fost publicate la o zi dupa ce guvernul de la Londra a anuntat ca trei sferturi dintre adultii din Marea Britanie au fost vaccinati…

- Tema festivalului – „Potential Worlds” BIDFF – Bucharest International Dance Film Festival, unica manifestare cinematografica din Romania dedicata filmelor de dans, deschide sesiunea de inscrieri pentru secțiunile competiționale de scurtmetraje ale celei de-a șaptea ediții, care va avea loc intre 1-5…

- Datele extrase din arhivele romanești și germane ofera o perspectiva asupra bilanțului jafului practicat in teritoriul romanesc ocupat in timpul celor doi ani de administrație militara germana, in folosul Puterilor Centrale, in special al Germaniei. In perioada decembrie 1916 – noiembrie 1918, din teritoriul…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul Silviu Hurduzeu, presedintele PSD Caras-Severin, sustine ca actuala guvernare, pe care o numeste „Coalitia Haos“, este raspunzatoare pentru moartea bolnavilor cronici! Deputatul carasean scrie pe pagina sa de Facebook ca aceasta coalitie care guverneaza tara are pe constiinta…

- TAROM, victima unui atac cibernetic. Hackerii au furat datele personale ale pasagerilor. TAROM a recunoscuta ca a fost, de asemenea, victima unui atac cibernetic ce a vizat SITA, compania care furnizeaza servicii pentru aproape toate companiile aeriene. In februarie, SITA recunoștea ca un atac cibernetic…