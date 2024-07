Atac cibernetic la metroul din Paris Jocurile Olimpice de vara de la Paris vor debuta oficial vineri seara, cu o ceremonie de deschidere inedita, desfasurata in premiera in afara unui stadion, pe fluviul Sena, care strabate capitala Frantei. Cele 206 de delegatii incepand cu ora 20:30 (ora Romaniei) vor ”defila” pe 85 de ambarcatiuni pe Sena, trecand pe langa obiective turistice precum Catedrala Notre-Dame, Luvru sau Muzeul Orsay, pe o distanta de sase kilometri, de la Pont d’Austerlitz pana la Trocadero, langa Turnul Eiffel. In total, la Jocuri vor lua parte 10.500 de sportivi, dintre care 571 din Franta. Potrivit cancan.ro, inainte… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

