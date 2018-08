Stiri pe aceeasi tema

- ...din prea multa dragoste! Un baiat de 16 ani a atacat cibernetic reteaua principala a companiei Apple, a descarcat fisiere interne si a accesat conturile clientilor – totul pentru ca era fanul companiei si isi doreste sa lucreze acolo intr-o zi, potrivit declaratiilor inregistrate intr-un tribunal…

- Grupul chinez Huawei Technologies a detronat Apple, devenind al doilea producatorm mondial de telefoane mobile inteligente în trimestrul doi din 2018, arata datele prezentate de firma de cercetare de piata International Data Corporation (IDC), transmit AFP si Reuters. Gigantul…

- O companie din Noua Zeelanda intentioneaza sa implementeze permanent programul de munca de patru zile, dupa ce experimentul de opt saptamani in care angajatii au avut program redus, dar au fost platiti integral, s-a dovedit un succes, informeaza DPA. ''Productivitatea a crescut, nivelul de stres a scazut'',…

- Vodafone Romania a fost obligata de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sa stearga datele personale ale clientilor sai, in principal CNP-urile colectate fara acordul expres al acestora, in maximum 30 de zile. Compania telecom a contestat decizia.

- Donald Trump critica producatorul american de motociclete Harley-Davidson, dupa ce compania a anuntat ca isi va transfera productia din SUA in alte tari, in incercarea de a scapa de majorarea taxelor vamale cu 25% decisa de UE. Uniunea Europeana a luat decizia de a introduce taxe pentru importurile…

- Doua companii din China ocupa pozitii de top pe lista din acest an a celor mai valoroase branduri din lume. Gigantul de comert electronic Alibaba a intrat pentru prima oara in Top 10 BrandZ, publicat in fiecare an de WPP si Kantar Millward Brown, unde se mai afla si grupul Tencent. Avem astfel,…