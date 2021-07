Curtea de Conturi din Republica Moldova (CCRM) a anunțat joi ca pagina web oficiala a instituției a fost ținta unui atac cibernetic. Potrivit CCRM, toate bazele de date publice de pe site au fost distruse, relateaza publicația Ziarul de Garda din Republica Moldova. „Este pentru prima oara cand instituția suprema de audit se confrunta cu o asemenea situație. Distrugerea paginii publice a avut loc in contextul unor audituri de rezonanța și cu impact in societate, la etapa raportarii și mediatizarii celor mai importante misiuni de audit planificate in activitatea instituției. Investigațiile de rigoare…