Alegeri în PNL Hunedoara / Ludovic Orban: „Alegerile locale trebuie pregătite de pe acum”

„Am văzut că toată lumea o laudă pe Vetuța Stănescu. Eu am numit-o pe Vetuța secretar de stat și președinte interimar după alegerile locale. Am luat o decizie bună. Mesajul meu este foarte simplu: Am încredere… [citeste mai departe]