- Un atac cibernetic revendicat de hackerii pro-rusi a avut loc marti impotriva site-urilor guvernului canadian, dar "nu va zdruncina in niciun caz sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina", a declarat prim-ministrul Justin Trudeau in timpul vizitei omologului ucrainean Denis Smihal, transmite AFP, citat…

- In discursul de marți seara, liderul ucrainean a oferit primele informații detaliate despre vizita premierului nipon la Kiev, subliniind importanța datei la care acesta s-a aflat in țara invadata de ruși. Astfel, pe 21 martie 2023, Ucraina a sarbatorit un an de la prima victorie impotriva fortelor de…

- Diana Savenok zambește atunci cand iși amintește cum era viața in Ucraina inainte de invazia Rusiei, in urma cu un an. Mama a doua fete - Sofia și Lily - Savenok traia liniștita in Irpin, un oraș de la periferia Kievului, intr-un bloc, alaturi de alte 40 de familii, scrie CNN.

- Canada va fi alaturi de Ucraina „atata timp cat va fi nevoie”, a declarat premierul Justin Trudeau in timpul unei vizite organizate vineri (24 februarie) pentru a marca implinirea unui an de la invazia Rusiei. Trudeau a declarat ca președintele rus Vladimir Putin a subestimat curajul și puterea ucrainenilor,…

- Autoritațile ucrainene au anunțat la inceputul acestei saptamani ca anumite parți ale țarii vor consolida masurile de securitate inainte de aniversarea unui an de la invazia pe scara larga a Rusiei, The Kyiv Independent . Președintele Zelensky a avertizat la inceputul acestei luni ca Rusia ar putea…

- Premierul ucrainean Denis Șmihal a declarat pentru site-ul Politico ca dorește ca țara sa adere la Uniunea Europeana in termen de doi ani. Este un calendar strans pe care UE il va considera probabil prea ambițios, relateaza The Guardian . „Avem un plan foarte ambițios de a adera la Uniunea Europeana…

- Primul ministrul ucrainean Denis Șmihal are un calendar strans de doi ani pentru obținerea de catre Kiev a statutului de membru al UE, care va domina discuțiile de la summitul UE-Ucraina din aceasta saptamana, primul care va avea loc pe teritoriul ucrainean. Probema? Nimeni din UE nu crede ca acest…

- Canada va livra armatei ucrainene 200 de vehicule pentru transportul trupelor, a declarat miercuri, in cursul unei vizite la Kiev, ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, potrivit cotidianului Le Monde. "Acest ajutor este evaluat la 90 de milioane de dolari si este alocat in cadrul programului…