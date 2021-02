Potrivit companiei, hackerii au accesat reteaua sa interna, au criptat serverele sale si au lasat o nota de rascumparare, amenintand ca vor publica codul sursa al jocurilor. ”Cu toate ca unele dispozitive din reteaua noastra au fost criptate, backupurile raman intacte. Am asigurat deja infrastructura noastra IT si am inceput sa refacem datele”, a anuntat pe Twitter CD Projekt. Compania a adaugat ca nu va ceda solicitarilor si nici nu va negocia cu atacatorii, chiar daca acest lucru ar putea duce la publicarea datelor compromise. In tweet, CD Projekt a inclus si nota de rascumparare de la atacatori:…