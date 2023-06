Stiri pe aceeasi tema

- Radu Oprea, presedintele Asociatiei Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea de Sud-Est, a fost condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea pentru ca a nascocit angajarea unei persoane pe postul de manager financiar intr-un proiect finanțat cu bani europeni.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni au depistat 13 cetateni din Bangladesh, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia, toti fiind intrati legal pe teritoriul Romaniei, potrivit Agerpres.Migrantii au fost descoperiti de politistii de frontiera din zona Cruceni, in urma unei…

- Crama Girboiu a fost cel mai premiat producator roman de vinuri la ediția din acest an a „Concours Mondial de Bruxelles”, competiție care a avut loc la Porec, in Croația. Producatorul vrancean de vinuri a obținut cinci medalii de aur, pentru vinurile Bacanta Feteasca Neagra 2017, Bacanta Syrah Barrique…

- Accident aviatic in Spania, acolo unde un aparat de lupta F-18 s-a prabusit in timpul unui zbor demonstrativ. Avionul a explodat intr-o minge uriasa de foc dupa impactul cu solul, in apropiere de o autostrada extrem de circulata de langa Zaragoza. Pilotul a reusit sa se catapulteze la timp. El a fost…

- Un sofer roman de TIR a reusit sa obtina o amenda de putin peste 200.000 de euro, dar si un an de inchisoare, iar asta dupa ce a reusit sa il convinga pe judecator ca nu este pe deplin vinovat.

- Ilie Dumitrescu a dezvaluit ca a fost prezent la discuțiile pe care Gigi Becali le-a purtat cu Simion Apreutese pentru vanzarea FCSB. „Intrebați-l pe Ilie Dumitrescu cine este, ca el l-a adus. Este un baiat din Arad. Este un om de afaceri roman, cica are 3.000 de angajați, firme in Franța, Germania,…

- Instanța a anulat Hotararea de Consiliu Local Galați prin care zeci de mii de oameni au fost taxați ilegal, timp de aproape 10 ani, cu pana la 15% in plus, la consumul de apa rece și apa calda menajera.

- Spania a invins clar sambata seara, pe teren propiu, pe Norvegia, scor 3-0, intr-un meci din grupa A din preliminariile Campionatului European din 2024. Joselu, atacantul lui Espanyol, l-a schimbat pe Morientes și a punctat in 82'59" și 84'46", stabilind doua recorduri la naționala iberica. Spania n-a…