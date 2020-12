Atac cibernetic asupra unui trust de presă din Germania Publicațiile trustului german de presa Funke au fost victima unui atac cibernetic masiv, iar abonații au primit ediții ale ziarelor tiparite de urgența și au putut viziona online gratuit știrile. Un purtator de cuvant al companiei a precizat ca infractorii au „criptat datele din sistemele IT ale trustului de presa Funke”, adaugand ca mai multe sisteme nu erau inca operationale la nivel national. Nu se cunosc informatii suplimentare referitoare la circumstantele in care s-a produs atacul cibernetic de marti. Specialisti din cadrul Biroului national de Investigatii Criminale ancheteaza cazul in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

