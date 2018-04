Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, marti si miercuri, unde se va intalni cu omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, anunța Reuters, care citeaza un comunicat emis de Kremlin. Cu ocazia vizitei, președinții Turciei și Rusiei urmeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat, duminica, atacul cu arme chimice din orasul sirian Douma si le-a cerut statelor occidentale sa reactioneze pentru tragerea la raspundere a regimului Bashar al-Assad, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca Turcia vrea sa fie printre primele zece economii si democratii ale lumii, relateaza site-ul agentiei Anadolu. "Visul nostru este sa facem din Turcia una dintre primele zece tari din lume in privinta democratiei si a economiei. Pe…

- Orasul Tell Rifaat este urmatoarea tinta a operatiunii militare a Turciei impotriva kurzilor din nordul Siriei, a declarat duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care Turcia a preluat controlul asupra Afrinului, informeaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre operatiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin, condamnata de Franta, Statele Unite si Germania, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Statele Unite ca au incercat sa pacaleasca Turcia in privinta implicarii in conflictul din Siria, prin faptul ca au sustinut cu armament militiile kurde, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Un elicopter militar turc a fost doborat, sambata, in cadrul operatiunii din regiunea siriana Afrin, a anuntat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a avertizat ca atacatorii vor fi trasi la raspundere, relateaza site-ul agentiei Anadolu.