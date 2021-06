Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite intr-un accident de tren produs luni in sudul Pakistanului, potrivit politiei locale, conform Agerpres. Potrivit unui responsabil al Pakistan Railways, trenul care venea din Karachi a deraiat langa Daharki, in nordul provinciei Sindh,…

- Bilantul raidurilor aeriene israeliene asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza a ajuns la cel putin 188 de morti si peste 1.230 de raniti, in contextul bombardamentelor efectuate duminica de Israel, iar pe teritoriul israelian sunt cel putin zece morti si peste 280 de raniti, arata Mediafax.…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt persoane si-au pierdut…

- Ciocnirile dintre palestinieni și poliția israeliana, în special pe Esplanada Moscheilor, au lasat în urma cel puțin 169 de raniți vineri seara la Ierusalim, au declarat lucratorii de salvare și poliția locala, citați de AFP.Semiluna Roșie palestiniana a declarat ca 163 de protestatari…

- Cel putin 20 persoane si-au pierdut viata si alte 70 au fost ranite dupa ce un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane in Ciudad de Mexico s-a prabusit peste o artera rutiera in cursul serii de luni, transmit Reuters si EFE, citate de stiri.tvr.ro. Imagini difuzate de postul local…

- Cel putin 50 de politisti au fost raniti si peste 250 de protestatari au fost retinuti, sambata, in timpul manifestatiilor de Ziua Muncii de la Berlin, relateaza dpa. Trei dintre politisti au suferit fracturi si sunt in spital. Sambata, dupa mai multe manifestatii pasnice, la Berlin,…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si 90 ranite vineri, in estul Afganistanului, intr-un atac cu vehicul capcana pe care autoritatile afgane l-au atribuit talibanilor, relateaza AFP. Presedintele afgan Ashraf Ghani i-a acuzat pe talibani ca sunt responsabili de acest atac. Atacul, care a avut loc…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si 90 ranite vineri, in estul Afganistanului, intr-un atac cu vehicul capcana pe care autoritatile afgane l-au atribuit talibanilor, relateaza AFP, citata de Agerpres.