- BBC a intervievat un martor de la mitingul lui Donald Trump din Butler, statul Pennsylvania, unde un atacator a deschis focul cu o pușca, fiind ucis de agenții Secret Service.Potrivit Serviciului care se ocupa...

- Donald Trump spune ca un glont i-a lovit urechea in timpul impuscaturilor de la miting. Intr-o postare pe Truth Social, Donald Trump a declarat ca a fost lovit de un glont care "i-a strapuns partea superioara a urechii drepte" atunci cand un barbat inarmat a deschis focul asupra mitingului sau din Pennsylvania.…

- Donald Trump a cazut la pamant in timpul unui discurs electoral, imediat dupa ce au fost auzite mai multe focuri de arma. Trump a fost scos de urgența de pe scena de agenții serviciilor secrete americane, urme de sange fiind vizibile pe fața acestuia. Candidatul republican la președinția SUA susținea…

- Donald Trump a fost evacuat, ranit cu sange vizibil la urechea dreapta, de la un miting de campanie in statul Pennsylvania, nord-estul SUA, unde au fost auzite mai multe focuri de arma, transmit AFP si...

- Dupa dezbaterea dezastruoasa de saptamana trecuta, președintele american Joe Biden i-a transmis, marți, unui aliat cheie ca este conștient ca s-ar putea sa nu-și poata salva candidatura daca nu poate convinge publicul in zilele urmatoare ca este pregatit pentru aceasta funcție, relateaza New York Times.Președintele,…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se confrunta cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala, foarte asteptata, cu mai putin de jumatate de an inainte de scrutin. Primul isi acuza rivalul ca este dezechilibrat…

- Șuta Teodora (www.b1tv.ro) Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite in urma unui atac in regiunea rusa Daghestan. Mai mulți indivizi, care conform presei ruse ar face parte dintr-o organizație terorista, au atacat mai multe lacașuri de cult. Atacurile au avut loc in doua…

- Barbații inarmați care au deschis focul in atacul terorist desfașurat de Rusalii in doua orașe din Daghestan au ucis cel puțin 15 ofițeri de poliție, relateaza presa internaționala.Alte victime sunt...