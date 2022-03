Atac asupra civililor în Ucraina Doi civili au fost uciși pe o strada dintr-o localitate ucraineana, dupa ce un tanc a deschis focul asupra mașinii in care se aflau. Camerele video de supraveghere din localitate au surprins momentul in care autoturismul in care se aflau localnicii s-a oprit pe o strada pentru ca se apropia un tanc rusesc. Militarii au […] The post Atac asupra civililor in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua. Puternice explozii s-au auzit in cursul nopții in regiunea Harkov, iar alarmele antiaeriene au rasunat in mai multe orașe. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost atacat de forțele rusești.…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre criza din Ucraina, despre inființarea centru umanitar, la granița de nord a Romaniei, care va colecta și distribui ajutoarele pentru refugiați și ucrainenii din zone de razboi,…

- Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, marți, ca au fost identificate peste 3.000 de paturi pentru persoanele ranite care vin din Ucraina, un numar mare de paturi fiind disponibile in județele de la granița. ”Am inventariat lista spitalelor și a locurilor pentru fiecare specialitate in…

- Bilanțul victimelor in urma razboiului din Ucraina crește de la o ora la alta. 352 de ucraineni, dintre care 14 copii, și-au pierdut viața, iar 1.684 au fost raniți. De cealalta parte, Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari. Ministerul de Interne de la Kiev a comunicat…

- Dupa cele trei zile de la invazia armatei ruse in Ucraina, bilanțul este tragic: cel puțin 190 de persoane au murit și peste 1.100 au fost ranite, transmit autoritațile ucrainene. Viceprimarul Kievului, Mykola Povoroznyk, a declarat, duminica dimineața, ca forțele ucrainene controleaza situația in oraș.…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…

- Salvamontiștii din Maramureș au intervenit, joi seara, 4 februarie, pentru recuperarea a trei refugiați din Ucraina, care au trecut frontiera si au ajuns intr-o zona muntoasa din apropierea localitaților Petrova-Ruscova, unde zapada era foarte mare. Cei trei, doi barbati si o femeie, au sunat la 112…

- O invazie rusa in Ucraina ar putea fi declanșata in orice moment, inclusiv in aceasta saptamana, a declarat, luni seara, un oficial al Casei Albe. Karine Jean-Pierre, adjuncta secretarului de presa al Casei Albe, a declarat la un briefing de presa ca Statele Unite „știu foarte bine” ce se petrece in…