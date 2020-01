Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a facut apel la o soluție politica în Libia, unde Ankara a anunțat amplasarea de trupe la sol, și a avertizat ca se teme de o"escaladare iminenta a violenței" în jurul capitalei Tripoli, scrie AFP."Ultimele evenimente din…

- Un angajat al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei FSB a fost ucis in incidentul armat produs joi seara la sediul acestei institutii, in centrul Moscovei, a relatat agentia Interfax, citand FSB, transmit AFP si Reuters, preluat de Agerpres.Potrivit FSB, in incident a fost implicat un singur atacator.Mai…

- Trei polițiști au fost uciși in cadrul unui atac armat la intrarea in sediul de pe Lubyanka al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei din centrul Moscovei, a informat joi site-ul de știri Izvestia. Accesul public la drumurile din jurul cladirii serviciului de securitate a fost inchis, a declarat…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran împotriva manifestanților care au participat la protestele organizate în Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran impotriva manifestanților care au participat la protestele organizate in Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite vor susține…

- Seful serviciului de informatii BIS, Michal Koudelka, citat de agentia de presa CTK, a declarat parlamentului ca reteaua - implementata pentru a ataca tinte din Cehia cu ajutorul unor servere - a fost descoperita anul trecut si a fost "complet distrusa si decimata". El a sustinut ca gruparea anihilata…

- "In urma initiativelor militare turce in nord-estul Siriei, ministrul afacerilor externe Luigi Di Maio a ordonat convocarea ambasadorului Turciei in Italia", anunta ministerul in comunicat, in care nu se precizeaza cand va trebui ambasadorul turc sa vina la minister. "Reafirmand importanta…

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…