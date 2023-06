Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, in judetul Teleorman, un adolescent a fost injunghiat de un alt baiat minor. Victima a fost transferata de urgenta cu o ambulanta la Spitalul Clinic de Copii “Grigore Alexandrescu” din Capitala. Citește și: Video. Cadenta de productie la Dacia: 65 vehicule pe ora. Vizita la uzina din Mioveni…

- Peste 1.500 de angajați din Educație, profesori și personal auxiliar, au ieșit, vineri, in strada, la Sibiu, pentru a protesta impotriva salariilor mici din sistem. Aproximarea participanților e facuta dupa informarile jandarmilor, dar și ținand cont de faptul ca pe listele de participare au semnat…

- Mitingul celor 20.000 de cadre didactice de marți, de la Palatul Cotroceni, va da peste cap traficul din Capitala. Brigada Rutiera anunța restricțiile impuse șoferilor. Mitingul profesorilor va incepe la ora 11.00 in Piața Victoriei, unde cadrele didactice au primit autorizație pentru protest pana la…

- Profesorii protesteaza in strada și vineri in mai multe orașe importante. Cadrele didactice au ieșit in strada nu doar la Sibiu, ci și la Craiova, unde au ales sa transforme melodia „O lume minunata”, intr-un soi de imn al protestelor, dedicat președintelui Klaus Iohannis. Demersul profesorilor protestatari…

- Peste 1.000 de cadre didactice protesteaza, vineri dimineața, la Sibiu, la o zi distanța de colegii lor care au ieșit in strada, joi, cu zecile de mii, in Capitala și in mai multe orașe din țara și dupa vizita oficiala a lui Klaus Iohannis și a președintelui Germaniei Frank-Walter Steinmeier. „In data…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in Vinerea Mare si de Paste, zile de sarbatoare legala, a transmis Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Cele noua spitale care vor asigura asistenta medicala…

- Monica Odagiu a fost implicata intr-un grav accident rutier, langa Ateneul Roman. Actrița a lovit cu mașina un barbat in varsta de 35 de ani, care a murit. Din primele informații, barbatul ar fi incercat sa traverseze printr-un loc nepermis, moment in care a fost surprins și lovit de actrița, scrie…