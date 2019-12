Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 73 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost ranite intr-un atac cu bomba produs sambata la un punct de control din capitala Somaliei, Mogadishu, conform celui mai recent bilant, anuntat de autoritati. Directorul spitalului Medina din capitala somaleza, Mohamed Yusuf, a anunțat ca 73…

- Șase persoane au fost ucise și alte doua ranite, la deschiderea unui foc de arma la un spital din Republica Ceha, a declarat poliția și ministrul sanatații ceh. Atacul a avut loc in orașul Ostrava, aproximativ la ora 07.19, ora locala, transmite The Independent .

- Gruparea Stat Islamic a anuntat ca atacul de la Podul Londrei de vineri a fost dus de unul dintre combatantii sai, a anuntat agentia de propaganda a organizatiei. Statul Islamic nu a oferit nicio dovada in acest sens.

- O cladire istorica din centrul Santiago de Chile a fost incendiata, vineri noapte, in timpul protestelor violente fata de Guvernul lui Sebastian Pinera care au inceput in urma cu trei saptamani, timp in care au murit mai mult de 20 de oameni, dintre care sase cetateni straini, potrivit NEWS.ro.Demonstratiile…

- Turcia a lansat miercuri atacuri aeriene in regiunea Ras al-Ain, situata in nordul Siriei, la frontiera cu Turcia, la putin timp dupa ce Ankara a anuntat inceperea ofensivei sale impotriva Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.