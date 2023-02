Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost impuscat in gat, miercuri seara, dintr-o masina, in orașul Iași. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

- Conform procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, fapta a avut loc in cartierul Medeea din Constanța, iar victima a fost injunghiata de 42 de ori. Atat judecatorii de la Tribunalul Constanța, cat și cei de la Curtea de Apel Constanța au decis condamnarea inculpatului la inchisoare…

- Scene precum in vestul salbatic petrecute pe o strada din Timișoara, miercuri dupa-amiaza! Un barbat de 35 de ani a fost impușcat cu un pistol cu bile, in fața unui restaurant, de catre un tanar de 31 de ani, pe care il cunoștea. Din primele date, unul dintre tineri a scos un cuțit cu care l-a amenințat…

- "Sunt asistate patru persoane, printre care trei pacienti dializati si conducatorul auto. Cu totii sunt constienti, dar au multiple contuzii", a declarat Georgica Onofreiasa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi.Potrivit coordonatorului SMURD Iasi, doctorul Diana…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada au ajuns sa faca victime in județele Iasi si Botosani. Trei persoane au ajuns ieri seara la spital, in soc hipotermic, iar un barbat si-a pierdut viata din cauza gerului. Un barbat de 51 de ani din Harlau, judetul Iasi, a fost preluat cu elicopterul SMURD si…

- Temperaturile scazute fac primele victime in țara noastra. O femeie din a murit, iar un barbat este internat in spital, la Iași, dupa ce au fost gasiți in șoc hipotermic, in ultimele 24 de ore. Femeia in varsta de 72 de ani a fost adusa de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța la Unitatea…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost impușcat in picior in timpul unei partide de vanatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Am aflat care este vedeta din Romania atacata pe strada chiar de tatal copilului ei. Femeia a ajuns acum la spital, din pacate, iar agresorul a fost reținut. Despre cine este vorba, vedeți in randurile articolului de mai jos. O vedeta din Romania, atacata cu sabia pe strada. Atacatorul, fostul ei iubit…