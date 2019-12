Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat ca s-au inregistrat morti in urma atacului, fara a oferi cifre. „Sunt mai multe persoane moarte", a declarat Steven Fulop, primarul din Jersey City, potrivit Mediafax. Persoanele decedate sunt un agent de politie si trei civili. Alte cel putin trei persoane sunt ranite. De asemenea,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in incidentul armat produs marti dupa-amiaza in Jersey City, in statul american New Jersey, afirma surse citate de postul NBC New York, confirmand si moartea a doi suspecti, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura pentru Adrian Nastase! Decizia luata azi…

- Mai multe persoane au deschis focul pe o strada extrem decirculata din centrul orașului Jersey City, Statele Unite, iar dupa intervențiapoliției au inceput sa traga in trupele de ordine. Un individ a deschis focul la intamplare spre trecatori, inzona Martin Luther King / Bidwell din Jersey City. Dupa…

- Potrivit politiei, trei persoane au fost ucise in atacul produs in Baza aeriana Pensacola din Florida. Alte sapte persoane, inclusiv doi agenti de politie, au fost ranite in atac. Un oficial american a declarat ca autorul atacului era un student saudit la Sectia Aviatie a Academiei militare din Pensacola.

- Atacul s-a produs in Brooklyn, in apropierea unui club privat, relateaza NBC New York si ABC 7. Politia nu a stabilit pana acum nici motivul dramei si nici numarul de persoane care au tras. Niciun suspect nu a fost retinut pana in prezent. Potrivit un responsabil din politia new-yorkeza,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si trei ranite intr-un atac armat care a avut loc sambata dimineata la New York, informeaza politia din metropola americana, confirmand informatii anterioare din media, relateaza AFP.Atacul armat s-a produs in Brooklyn, dimineata devreme, in proximitatea…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP. Atacul armat s-a produs in Brooklyn, in proximitatea unui...

- CUTREMUR PUTERNIC: sunt cel putin 20 de morti, inclusiv un bebelus si peste 100 de raniti si 2000 de persoane evacuate Cel putin 20 de persoane, intre care si un bebelus, si-au pierdut viata si alte 100 au fost ranite in Indonezia, in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 produs joi in Insulele Moluce,…