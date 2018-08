Atac armat. Mai multe persoane împuşcate într-un restaurant din Florida Un atac armat a fost comis intr-un restaurant din orașul Jacksonville, in statul american Florida. Mai multe persoane au fost impușcate. Poliția cere populației sa evite zona. Conform primelor informatii, sunt cel puțin 4 morți, spune presa americana. Restaurantul respectiv din Jacksonville, Florida, organiza o competiție de jocuri video. De altfel, o inregistrare video facuta […] The post Atac armat. Mai multe persoane impuscate intr-un restaurant din Florida appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

