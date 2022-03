Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, marti, in urma unor atacuri armate care au avut loc la periferia orașului Tel Aviv (Israel), potrivit unui anunț facut de serviciile de salvare, citate de AFP. Atacatorul – a carui identitatea nu a fost dezvaluita – a fost ucis, spune poliția. Acesta este al treilea…

- Capitala Ucrainei - Kiev este din nou bombardata vineri seara.⚡️ #Kyiv now pic.twitter.com/DvmX6wvyf1 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022 Intr-un atac aerian rusesc asupra unei zone rezidențiale rurale din regiunea Kiev - Marhalivka, au murit cel puțin 7 persoane, inclusiv doi copii.Efectele raidului…

- Cel putin 34 de persoane au murit in urma unei epidemii de holera care se raspandeste in Camerun, stat situat in Africa Centrala, a anuntat luni Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), informeaza agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O iarna neobisnuit de grea a lovit Grecia si Turcia. Nametii au paralizat transporturile, au blocat oamenii in case si au dat mult de furca echipelor speciale de interventie, chemate sa-i ajute pe soferii ramasi pe autostrazi.

- Cel putin opt persoane, printre care si un copil au murit si alte zeci au fost ranite in urma unei busculade la stadion inainte de meciul Camerun - Insuele Comore, de la Cupa Africii pe Natiuni, informeaza BBC.