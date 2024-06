Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite grav cu focuri de arma in noaptea de miercuri spre joi la Bruxelles, in cartierul Gare du Midi, a informat un purtator de cuvant al politiei locale, transmite AFP citat de Agerpres.roImpuscaturile s au produs intre orele 01.00 si 02.00 39;in imprejurimile…

- Doua persoane au fost ucise și alte opt, inclusiv un ofițer de poliție, au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc intr-un supermarket din Arkansas, informeaza Reuters, care citeaza poliția statului Arkansas.Focul a fost deschis la supermarketul Mad Butcher din Fordyce, un oraș de 3.200 de locuitori…

- Un fulger a lovit un copac sub care se aflau oameni, duminica, intr-un parc la nord de Praga, care gazduia un eveniment cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. 18 persoane au fost ranite, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in parcul castelului Liberec-Vratislavice, la aproximativ 90 de kilometri…

- Cel putin patru persoane, inclusiv un ofiter de politie, au fost ucise si alte cateva persoane au fost ranite, intr-un incident armat petrecut in Minneapolis, SUA, potrivit presei locale care citeaza surse din cadrul fortelor de ordine, transmite Reuters, conform News.ro.

- Unsprezece persoane au fost ranite joi, intre care patru grav, dupa ce un avion inchiriat de compania Air Senegal a iesit de pe pista in timpul decolarii. Incidentul a dus la inchiderea aeroportului din apropiere de Dakar, a anuntat operatorul aeroportuar, relateaza AFP si Reuters.

- Un atac comis marti intr-un spital din provincia chineza Yunnan (sud-vest) s-a soldat cu cel putin 10 morti sau raniti, a anuntat media de stat chineze, care nu a precizat natura atacului, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc marți dimineața, 2 aprilie, la o școala din Finlanda. Un suspect a fost reținut, a anunțat poliția finlandeza intr-un comunicat, citat de Reuters.Incidentul a avut loc la școala primara Viertola din orașul Vantaa, o suburbie a capitalei…

- Incidentul a avut loc luni dimineața, dupa ce un leopard ratacit a intrat intr-o casa din satul indian Jagatpur, zona Wazirabad din districtul Delhi de Nord, informeaza The Statesmen și India TV News.Leopardul a creat panica, atacand și ranind cele trei persoane aflata in acel moment in casa. Una dintre…