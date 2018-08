Stiri pe aceeasi tema

- One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018 Nu se știe deocamdata daca s-au înregistrat victime. Presa locala a transmis în…

- UPDATEUn incident armat in curs de desfasurare duminica in Jacksonville, in statul american Florida, s-a soldat pana acum cu mai multi morti, transmit agentiile internationale de presa. Biroul serifului din localitate a facut apel prin Twitter la evitarea zonei, care nu este sigura: "Nu putem…

- O persoana inarmata a deschis focul la un turneu de jocuri video din Jacksonville, Florida. Mai multe persoane au fost ucise, potrivit CNN. Autoritațile locale au anunțat ca un suspect a fost gasit mort, la locul incidentului....

- Un atac armat a fost comis intr-un restaurant din orașul Jacksonville, in statul american Florida. Mai multe persoane au fost impușcate. Poliția cere populației sa evite zona. Conform primelor informatii, sunt cel puțin 4 morți, spune presa americana. Restaurantul respectiv din Jacksonville, Florida,…

- Atac armat in dtr-un oraș din estul Canadei. Poliția din Fredericton, New Brunswick, in estul țarii, a anunțat ca cel puțin patru persoane au fost ucise, dintre acestea doua sunt polițiști. Autoritațile au anunțat ca autorul atacului a fost arestat, scrie libertatea.ro.UPDATE 16.

- Mai multe persoane au fost ucise sau ranite intr-un atac armat care a vizat redactia publicatiei Capital Gazette din Annapolis, Maryland, scrie presa de peste ocean.Potrivit informatiilor, cel putin patru persoane au fost ucise.

- Un atac armat a avut loc in New Jersey unde aproximativ 1000 de persoane participau la un festival. Cel putin o persoana si a pierdut viata si alte 20 au fost ranite. Potrivit Antena3.ro, un individ a deschis focul la un festival de arte. Patru persoane, inclusiv un copil de 13 ani sunt acum in stare…

- Atac la Liege in Belgia. Un barbat a impușcat mortal doi polițiști și a luat prizoniera o femeie. Barbatul ar fi fost neutralizat de forțele de ordine, scrie presa internaționala Poliția din Liege a confirmat ca barbatul care a deschis focul, marți dimineața pe bulevardul