Atac armat la un liceu din SUA, cel puțin trei morți și opt răniți (video) Un tanar de 15 ani a deschis marti focul intr-un liceu din nordul Statelor Unite, facand trei morti in randul elevilor si opt raniti, printre care un profesor, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters. Presupusul tragator, elev la acceasi institutie din Oxford, statul Michigan, a fost arestat si nu oferit explicatii cu privire la faptele sale, a declarat Michael McCabe, un responsabil al politiei din comitatul Oakland. „Politistii au arestat suspectul in cinci minute de la primul apel” la serviciile de urgenta, a explicat el in cadrul unei conferinte de presa improvizate. Potrivit autoritatilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

