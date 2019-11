Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacului armat comis la un liceu din statul California a fost retinut, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de agentia Associated Press, potrivit Mediafax.Seriful comitatului Los Angeles, Alex Villanueva, a confirmat pentru postul KNX ca un suspect…

- Sunt "mai multe victime" la Liceul Saugus din orasul Santa Clarita, a anuntat pe Twitter aceasta municipalitate californiana. Atacatorul ar fi un barbat, de "tip asiatic" si care poarta haine inchise la culoare. Seriful comitatului Los Angeles i-a indemnat pe locuitorii din zona sa ramana acasa si sa…

- Un individ a deschis focul, joi, intr-un liceu din statul american California, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa locala, potrivit Mediafax. Cel putin sapte persoane au fost impuscate in incidentul armat produs in Liceul Saugus din orasul Santa Clarita.Numeroase…

- Este alerta la un liceu din apropiere de Los Angeles, unde un barbat a deschis focul asupra elevilor. Cel puțin șapte persoane au fost impușcate, insa in acest moment sunt puține informații despre starea lor. Atacul armat a avut loc la un liceu aflat in Santa Clarita, oraș aflat la aproximativ 50 de…

- Doi barbati in varsta de aproximativ saptezeci de ani au fost grav raniti in incident, potrivit autoritatilor locale. Victimele l-au surprins pe atacator in timp ce acesta incerca sa dea foc usii moscheii, iar el a deschis apoi focul asupra lor, potrivit unui comunicat al autoritatilor publicat pe…

- 'Noua atinsi de gloante, patru morti', a anuntat pe Twitter politia din Kansas City. Un purtator de cuvant al politiei a declarat pentru canalul local de televiziune KSHB ca nu a fost arestat deocamdata niciun suspect si ca nu se stie daca a fost un singur atacator. Suspectul sau suspectii au intrat…

- Un nou atac cu urmari grave in SUA care pune in discutie detinerea armelor de foc. Patru persoane au fost ucise si alte cinci ranite intr-un atac armat petrecut in noaptea de sambata spre duminica intr-un bar din Kansas, conform informatiilor furnizate de politia locala si de media, transmite AFP.…

- Politia a anuntat pe Twitter ca a tras focuri de arma si a retinut o persoana in incidentul survenit la centrul comercial Hermanni. Mall-ul a fost evacuat si mai multe masini de politie si ambulante au sosit la fata locului, conform imaginilor difuzate de postul public YLE. Atacatorul a folosit…