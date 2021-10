Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite miercuri intr-un atac armat care a avut loc intr-un liceu din Arlington, statul american Texas, unde un elev a deschis focul dupa o cearta cu un alt elev, inainte de a fugi, a anuntat politia locala, informeaza AFP. Dintre cei patru raniti, trei au fost transportati…

