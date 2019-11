Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei a finalizat proiectul de ordin care schimba admiterea la liceu si a eliminat obligativitatea mediei minime de 5 pentru inscrierea in invatamantul liceal. Elevii vor putea intra la liceu daca au sustinut Evaluarea Nationala,...

- Cele 20 de procente ale mediei din clasele V-VIII, din calculul mediei de admitere la liceu, ar putea fi eliminate sau modificate, potrivit unui raspuns dat de ministrul Educației Monica Anisie. Media de admitere la liceu, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a a absolvenților…

- Miercuri, mai multi elevi ai unui liceu din Costesti - judetul Arges au acuzat stari de rau dupa ce trei dintre colegii lor au intrat intr-o altercatie in care s-a folosit un spray lacrimogen.

- Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata despre o infracțiune de lovire ce a fost comisa in incinta unui liceu din municipiu (victima – 16 ani... The post Scene de groaza intr-un liceu din vestul tarii. Un elev a ajuns la spital in vreme ce agresorul s-a ales cu control judiciar appeared first…

- Un incident deosebit de violent a avut loc ieri dupa amiaza in orașul Tulcea. O femeie in varsta 53 de ani a ieșit din casa și a fost urmarita de concubinul ei, un barbat in varsta de 54 de ani. Acesta a acostat-o pe femeie la intersecția strazilor Rahova și Mahmudia, a notat tulceanoastra.ro. Barbatul…

- Totodata, pentru elevii de clasa a VIII-a care obtin o medie sub 5 devine obligatoriu invatamantul profesional, se arata intr-un ordin privind admiterea la liceu publicat in Monitorul Oficial, scrie ziare.com. Astfel, elevii care sustin Evaluarea Nationala anul viitor si obtin o medie de admitere la…

- Un asistent medical este internat și altul are mandibula rupta, dupa ce un pacient drogat a atacat cadrele medicale de la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Focșani. Agresorul a fost eliberat recent din inchisoare, unde a stat pentru trafic de droguri și viol.Incidentul s-a produs…