- O angajata turca a fost grav ranita marti intr-un atac armat asupra consulatului onorific al Suediei din provincia Izmir din vestul Turciei, autorul fiind arestat, potrivit oficialilor si relatarilor mass-media, scrie AFP.

- Breaking! Incident armat la un consulat suedez din TurciaUn functionar turc angajat la Consulatul onorific al Suediei din orasul Izmir, situat in vestul Turciei, a fost impuscat si este in stare grava in urma unui incident produs in fata sediului reprezentantei diplomatice, anunța Mediafax. CITESTE…

- Un barbat de 49 de ani din judetul gorj a ajuns la spital in stare grava dupa ce ar fi fost impuscat de mai multe ori de un barbat de 52 de ani. Potrivit IPJ Gorj, la data de 14 iulie, ora 23,15, Politia Orasului Bumbesti Jiu a fost sesizata de un barbat, de 49 de ani, despre faptul ca un barbat, de…

- Turcia asteapta progrese concrete din partea Uniunii Europene in chestiuni cum sunt calatoriile fara viza si inchiderea unor capitole in negocierile de aderare, in urma aprobarii de catre Ankara a aderarii Suediei la NATO , a declarat marti, 11 iulie, pentru Reuters un inalt oficial turc. Occidentul…

- Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat ca este mulțumit de faptul ca Turcia a dat unda verde cererii de aderare a Suediei la NATO. Președintele turc Tayyip Erdogan a fost de acord sa trimita cererea de aderare la NATO a țarii nordice catre parlament pentru ratificare, parand sa puna capat unor…

- Oficialii suedezi au aplaudat luni decizia Turciei de a aproba candidatura tarii lor la NATO, anunța CNN, citat de news.ro."Acest lucru va consolida atat securitatea Suediei, cat si a NATO in ansamblu. O zi atat buna, cat si istorica", a declarat pe Twitter ministrul suedez al Apararii, Pal Jonson.…

- Ministrii de externe ai Suediei si Turciei se vor intalni „in curand” pentru a discuta despre ratificarea aderarii Stockholmului la NATO, a declarat luni Ministerul suedez de Externe, a doua zi dupa ce presedintele Recep Erdogan, care a pus piedici aderarii Suediei la NATO, a castigat un nou mandat…