Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat politia locala, relateaza CNN si BBC. Atacatorul a fost omorat in zona strazii Danforth. Masacrul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei,…

- Cel putin zece persoane – inclusiv opt civili -au fost ucise marti intr-un atentat sinucigas vizand un vehicul al fortelor de securitate afgane, la Jalalabad (est), a declarat un purtator de cuvant provincial pentru AFP. Atacatorul sinucigas a venit pe jos si s-a detonat in apropierea unei statii de…

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi seara mass media de peste ocean, anunța AFP. Autoritatea insarcinata cu controlul armelor de foc (ATF) “raspunde la un atac armat la sediul Capital…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs joi intr-o cladire in care se afla redactia cotidianului Capital-Gazette, in orasul american Annapolis, anunta Politia, precizand ca suspectul a fost arestat.

- Doi polițiști și un civil au fost uciși in orașul Liege, din Belgia, dupa ce un barbat i-a impușcat. Atacatorul luase o femeie ostatica și a fost ulterior impușcat mortal de forțele de ordine, relateaza RTBF. Autorul atacului a fost identificat. El fusese eliberat din inchisoare luni.

- Cel puțin zece persoane au murit în urma unui atac armat produs vineri la un liceu din statul american Texas, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din Statele Unite citate de postul CBS News. Un individ a deschis focul vineri în Liceul din Santa Fe, situat în apropierea…

- Luni, 10 oameni au murit și 15 au fost raniți, la Toronto, dupa ce o camioneta a lovit mai multe grupuri de pietoni, pe o distanța de 2 km. Incidentul s-a petrecut la scurt timp dupa pranz, in zona de nord a orașului Toronto. Potrivit MAE, nu exista informații ca printre victime ar fi și ...

- O camioneta a intrat luni in pietoni, pe o strada din orașul canadian Toronto. Șoferul a fugit de la fața locului dupa accident, dar a fost prins la scurt timp și reținut. Initial, tanarul i-a amenintat pe oamenii legii cu ...