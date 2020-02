Atac armat la Toronto. Trei persoane au murit Potrivit sefului politiei, Mark Saunders, s-au semnalat focuri de arma intr-o complex de apartamente in jurul orei 22.30. Apartamentul in care s-a produs tragedia era inchiriat prin intermediul platformei Airbnb. “Trei oameni si-au pierdut viata si facem totul ca sa aflam exact cum s-a intamplat totul”, a spus Saunders. A patra persoana impuscata, insa a suferit rani care nu ii pun in pericol viata, iar a cincea persoana a fost ranita usor. Schimburile de focuri de arma, survenite de cele mai multe ori n timpul violentelor intre bande, nu sunt o raritate la Toronto. Anul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

