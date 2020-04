Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut, duminica seara, un barbat de 24 de ani, dupa ce acesta a lovit o tanara de 21 de ani care iesise dintr-un magazin din Timisoara si a deposedat-o de 50 de lei, iar pe prietenul fetei l-a amenintat cu o arma, informeaza IPJ, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, tanarul…

- Scene rupte din filme in Bruxelles, dupa ce politia a retinut doua persoane care au intrat in Monetaria Regala a Belgiei, cu gandul de a fura 5 kilograme de monede deteriorate. Una dintre cele doua persoane era un roman!

- Un tanar de 25 de ani este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si al munitiilor dupa ce a speriat clientii unei case de schimb valutar, amenintandu-i cu un pistol. Totul a plecat de la o femeie de 70 de ani care i-a agresat sotia.

- Doi adolescenți din Argeș, de 19 și 16 ani, au fost reținuți dupa ce au incercat sa obțina, folosindu-se de un pistol de jucarie, bani de la o firma din Curtea de Arges, in noaptea de 12 spre 13 februarie, transmite, intr-un comunicat, IPJ Argeș.„In cursul noptii de 12 spre 13 februarie a.c.,…

- Un barbat inarmat cu un pistol i-a amenințat, in noaptea de duminica spre luni, pe angajații Spitalului Județean de Urgența Constanța. Potrivit agenților de paza, barbatul, aflat in stare de ebrietate, și-ar fi pierdut rabdarea aștepand sa fie consultat copilul sau. Potrivit unui comunicat al firmei…

