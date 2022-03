Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator arab a impuscat mortal cel putin cinci persoane intr-o serie de atacuri armate intr-o suburbie a orasului Tel Aviv din Israel, au anuntat serviciile de salvare locale, informeaza Reuters. Politia a precizat ca l-a ucis pe atacator, fara a-i dezvalui identitatea.

- Opt persoane au fost salvate si cel putin 15 au fost date disparute dupa o alunecare de teren majora care s-a produs in Peru, a anuntat miercuri Guvernul de la Lima, potrivit caruia politistii si pompierii locali isi continua cautarile in speranta de a gasi si alti supravietuitori, informeaza Reuters.…

- Dmitro Jivitki, seful administratiei regionale din Sumi, a anunțat ca mai multe case au fost distruse cand o bomba a lovit in apropiere de centrul orasului Sumi. Peste zece persoane au fost ucise, inclusiv copii, spune oficialul local, citat de agenția dpa și Agerpres.

- Un atentat sinucigaș cu bomba la o moschee șiita din nord-vestul Pakistanului a avut loc vineri in timpul rugaciunilor. Cel puțin 30 de persoane au fost ucise in orașul Peșauar, potrivit oficialilor din poliție și din spitale, conform Reuters.

- „Douasprezece civili de nationalitati diferite au fost raniti pe aeroportul Abha dupa ce apararea saudita a distrus o drona lansata in directia sa„, a anuntat coalitia, citata de agentia oficiala saudita SPA, preluata de Reuters .Situat in sud-vestul Arabiei Saudite, in apropiere de de frontiera cu…

- Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și 35 au fost ranite dupa o alunecare de teren care a ingropat marți mai multe case din centrul Columbiei, potrivit celui mai recent bilanț citat de Reuters. Ploile abundente au provocat in zori prabusirea unei parți dintr-un versant montan peste locuințele…

- Un soldat al Garzii Nationale a Ucrainei a deschis focul asupra camarazilor sai din motive necunoscute intr-o fabrica de rachete, ucigand cinci persoane si ranind alte cinci inainte de a fugi cu arma sa, a anuntat joi Ministerul de Interne, citat de France Presse si Reuters.

- Cea de a patra doza a unui vaccin anti COVID 19 determina o crestere a numarului de anticorpi pana la niveluri mai mari decat cele rezultate in urma administrarii dozei a treia, dar nu este suficienta pentru a preveni infectarea cu varianta Omicron a noului coronavirus, potrivit rezultatelor preliminare…