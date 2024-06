Atac armat la supermarket. A deschis focul la întâmplare şi a ucis trei oameni! O noua tragedie de proportii a zguduit America! Un barbat inarmat a deschis focul intr-un supermarket din Arkansas vineri, ucigand trei civili si ranind alte 10 persoane. Suspectul a fost ranit intr-un schimb de focuri cu politia. Suspectul, impuscat si el, va supravietui Politistii raniti si suspectul vor supravietui. „Din pacate, putem confirma ca 11 […] The post Atac armat la supermarket. A deschis focul la intamplare si a ucis trei oameni! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia de stat din Arkansas a anuntat ca un barbat inarmat a deschis focul intr-un supermarket din Arkansas vineri, ucigand trei civili si ranind alte 10 persoane, inclusiv doi ofiteri de politie, potrivit Reuters. Suspectul a fost ranit intr-un schimb de focuri cu politia, a declarat reporterilor…

- Trei morți și 10 raniți intr-un schimb de focuri la un magazin alimentar din Arkansas, anunța msnbc.com. Oficialii spun ca suspectul a fost impușcat de poliție și ca viața nu ii este in pericol.

- Trei oameni, membri ai aceleiași familii, au fost gasiți morți in curtea casei lor din Colonia Sopor, Cluj-Napoca. Erau imbracați in costume de baie și au fost gasiți langa piscina pe care o aveau montata in curte. Poliția are o prima ipoteza: cei trei s-ar fi electrocutat.

- Cel puțin noua persoane, dintre care doi copii, au fost ranite, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul, sambata, la un parc acvatic din Rochester Hills, situat la aproximativ 40 de kilometri de orașul american Detroit. Ulterior, suspectul s-a sinucis, a anunțat poliția, informeaza CBS News.Va avertizam…

- A fost alerta in Sectorul 5 din Capitala. Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un supermarket și o sala de fitness dupa ce un incendiu puternic a cuprins cladirea. 12 autospeciale de pompieri au venit la fața locului și o autoscara. Focul s-a aprins la fațada și apoi s-a extins la acoperiș. Fumul dens…

- Un atac armat fulger a zguduit capitala Regatului Unit. Un barbat, inca neidentificat, a deschis focul asupra unui restaurant. Patru oameni au fost raniti. Printre ei se afla si o fetita de 9 ani, ce se zbate intre viata si moarte. Politistii incearca sa-l gaseasca in tot orasul pe agresor, transmite…

- Indienii au inceput sa voteze vineri in cadrul alegerilor generale care vor dura sase saptamani. 968 de milioane de oameni, mai mult decat populatia totala a Statelor Unite, a Uniunii Europene si a Rusiei la un loc, sunt așteptați la urne. Prim-ministrul nationalist hindus Narendra Modi este considerat…