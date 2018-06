Stiri pe aceeasi tema

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media americane, transmite AFP. Autoritatea...

- Un atac armat este în desfașurare în SUA în aceste momente. Sunt mai mulți morți și raniți în redacția unei publicații locale. Atacul are loc în redacția publicației Capital Gazette din Annapolis.

- UPDATE"Mai multe persoane au fost impuscate", a declarat Phil Davis, un jurnalist al publicatiei Capital-Gazette. "A avut loc un incident armat", a comunicat locotenentul de politie Timothy Seipp, precizand ca un suspect a fost arestat.UPDATEConform primului bilanț, ar…

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media americane, transmite AFP. Autoritatea...

- Tragedie la Arad dupa ce o mașina aintrat pe contrasens. O persoana și-a pierdut viața, iar celelalte cinci au fost grav ranite, conform news.ro. Tragicul accident care s-a produs pe DN 79A, in județul Arad. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a intrat…

- Trei persoane au murit si patru sunt ranite grav, in urma unui accident care a avut loc sambata dimineata, pe Autostrada A1, intre Deva si Orastie, in judetul Hunedoara, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentantilor Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara, trei persoane au murit si…

- Vulcanul Fuego din Guatemala a erupt cauzand moartea a 25 de persoane si ranind alte cateva sute, conform autoritatilor, scrie BBC. “Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti”, a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred),…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.