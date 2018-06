Stiri pe aceeasi tema

- 5 persoane au fost ucise si alte cateva au fost ranite, joi, dupa ce un individ a deschis focul in redactia unui cotidian din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de capitala Washington. CNN relateaza ca politia l-a retinut pe ...

- Atac armat in SUA, la redacția Capital Gazette, o publicație locala din Annapolis, capitala statului Maryland. Impușcaturile care au avut loc in apropiere de Washington DC au avut loc joi noapte (28 iunie). Bilanțul provizoriu este de 5 morți și 20 de raniți. Ziarul Capital Gazette este o publicație…

- Teroare in presa americana. Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media...

- Mai mulți morți intr-un schimb de focuri in redactia unui ziar, in apropiere de Washington. Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media americane, transmite AFP. Autoritatea insarcinata…

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi seara mass media de peste ocean, anunța AFP. Autoritatea insarcinata cu controlul armelor de foc (ATF) “raspunde la un atac armat la sediul Capital…

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media americane, transmite AFP. Autoritatea...

- Atac armat la Malmo, in Suedia. Patru oameni au fost raniti de gloante luni seara la Malmo, a anuntat politia suedeza intr-o scurta declaratie preluata de Reuters. Nu a fost precizat motivul pentru care s-au tras focuri de arma si nu s-au dat detalii despre starea victimelor. Poliția a mai precizat…

- Trei persoane au murit si patru sunt ranite grav, in urma unui accident care a avut loc sambata dimineata, pe Autostrada A1, intre Deva si Orastie, in judetul Hunedoara, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentantilor Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara, trei persoane au murit si…