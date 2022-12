Tragedie la Paris! Un barbat a tras mai multe focuri de arma și a ucis cel puțin trei oameni. Atacul armat a avut loc vineri, la un centru al comunitatii kurde. Suspectul atacului este un barbat in varsta de 69 de ani și a fost reținut. Gunman opens fire at a Kurdish Cultural centre in Paris killing two. #Diversityisourstrength pic.twitter.com/bcDeTViUsK — Lee Warren (@YellowVest9) December 23, 2022 Presupusul atacator, un barbat de 60 de ani, a fost arestat, conform televiziunii BFM TV din Franța. Atacul a avut loc in zona arondismentului 10 al capitalei franceze. BBC scrie ca suspectul are varsta…