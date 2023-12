Atac armat la o universitate din Praga. Mai mulți morți și răniți Autoritațile cehe anunța mai multe persoane decedate și altele ranite intr-un atac armat petrecut, joi, la o universitate din centrul Pragai. Studenti din universitate anunta pe Internet ca sunt blocati in clase, iar unele clase sunt evacuate. Politia ceha anunta ca intervine la un atac armat in centrul Pragai, iar pe baza unor informatii preliminare […] The post Atac armat la o universitate din Praga. Mai mulți morți și raniți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

