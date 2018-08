Atac armat la o secție de poliție din Spania. A strigat 'Allah akbar' Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din orasul Cornella, in apropiere de Barcelona, chiar inainte de ora 04:00 GMT 'cu scopul de a ataca ofiterii' si a precizat ca barbatul a fost impuscat. O purtatoare de cuvant a politiei regionale a declarat ca nu poate oferi alte informatii. Postul de televiziune RTVE a anuntat ca atacatorul era un rezident algerian in varsta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Fortele de ordine au impuscat mortal un algerian inarmat cu un cutit, ce striga "Allahu Akbar", si despre care se crede ca voia sa atace o sectie de politie din orasul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola.

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia…

- Poliția din Catalonia a impușcat, luni dimineața, un barbat care a intrat intr-o secție de poliție din Barcelona inarmat cu un cuțit și a strigat ”Allahu Akbar”. Polițiștii au anunțat ca un...

