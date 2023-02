Atac armat la o școală din SUA. O femeie a fost împușcată de două ori Momente de panica in Statele Unite, in urma cu doar cateva ore. Un atac armat a fost comis la o școala. Potrivit ultimelor informații, șapte persoane, dintre care șase copii, sunt ranite in urma atacului produs in curtea unei școli din Philadelphia. Victimele au varste cuprinse intre 2 și 17 ani, iar printre ele se numara și o persoana in varsta de 31 de ani. O fetița de 2 ani, un baiat de 13 ani, un baiat de 15 ani și doi baieți de 16 ani au fost impușcați in curtea școlii James G. Blaine, potrivit poliției din Philadelphia, insa vestea buna este ca toata lumea este in stare stabila. De cealalta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

