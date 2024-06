Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa și alte cinci ranite, trei dintre ele grav, in urma unui atac armat, in noaptea de sambata spre duminica, 30 iunie, la o nunta din Thionville, oraș situat in districtul Moselle din estul Franței, relateaza BFMTV.Trei barbați cu cagula și inarmați cu puști, doua dintre ele de…

- Echipa nationala a Frantei va veni la Euro 2024 cu trei dintre veteranii ei: Giroud, Griezmann si surpriza N'Golo Kante, dar il va avea pe teren si pe noua vedeta a Realului, Kylian Mbappe, informeaza news.ro.

- Un atac armat fulger a zguduit capitala Regatului Unit. Un barbat, inca neidentificat, a deschis focul asupra unui restaurant. Patru oameni au fost raniti. Printre ei se afla si o fetita de 9 ani, ce se zbate intre viata si moarte. Politistii incearca sa-l gaseasca in tot orasul pe agresor, transmite…

- Ministrul Sporturilor din Franta, Amelie Oudea-Castera, a confirmat, sambata, ca "un moment special" a avut loc, marti, la Palatul Elysee intre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, privind eventuala participare a lui Kylian Mbappe la Jocurile…

- Atacantul reprezentativei Franței, Kylian Mbappe, s-a pozat joi la Paris cu statuia sa de ceara, care urmeaza sa fie expusa la muzeul Madame Tussauds din Berlin. Kylian Mbappe a fost foarte solicitat in afara dreptunghiului verde, in ultimele zile. Miercuri seara a participat la gala in cadrul careia…

- Mai mulți atacatori au deschis focul dintr-o mașina asupra unui grup de tineri care se aflau in fața unei scari de bloc. Un schimb de focuri de arma s-a soldat cu patru raniți ușori și un altul grav marți seara la Nimes, intr-un cartier saracacios afectat de traficul de droguri. Evenimentele s-au produs…

- Un parapantist a avut parte de o experienta neobisnuita la inceputul lunii aprilie, cand a fost atacat in aer de un vultur auriu deasupra Dent du Villard, in Savoia, in sud-estul Frantei. Aceasta intalnire neobisnuita i-a lasat urme pilotului, care dovedesc agresivitatea pasarii de prada, relateaza…

- Discuțiile cu oficialii ruși nu mai sunt in interesul Franței, a declarat de ministrul afacerilor Externe al țarii, Stephane Sejourne. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe acei politicieni care cer intervenția in Ucraina ca „se joaca cu focul”, totul cu referire la președintele francez Emmanul Macron.