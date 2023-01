Atac armat la o biserică din Londra,chiar în timpul slujbei. O fetiţă de 7 ani în stare critică şi alte cinci persoane, rănite grav O fetita de 7 ani este in stare critica si alte cinci persoane au fost ranite dupa un atac cu arma petrecut sambata in timpul unei slujbe la o biserica catolica din Londra. Credinciosii, care venisera sa asiste la un serviciu religios dedicat unei mame si fiicei sale, care au murit in noiembrie anul trecut, […] The post Atac armat la o biserica din Londra,chiar in timpul slujbei. O fetita de 7 ani in stare critica si alte cinci persoane, ranite grav appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

