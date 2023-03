Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit și alte cateva au fost ranite, joi seara, in urma unui atac armat care a avut loc in orașul Hamburg, din nordul Germaniei, informeaza Reuters, care citeaza presa germana. Potrivit publicatiei Bild, șapte persoane au fost ucise și cel puțin alte opt au fost ranite. Sunt și…

- (UPDATE) 31 ianuarie 2023 – Bilantul atentatului sinucigas de ieri din Pakistan a ajuns la 83 de morti si cel putin 53 de raniti, transmite Reuters. Atacul a avut loc intr-o moschee din Peshawar, iar printre victime se numara numerosi politisti, in conditiile in care moscheea se afla intr-o zona fortificata.…

- Cel putin 59 de persoane au fost ucise, iar alte aproximativ 150 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis luni la o moschee situata intr-un complex al politiei din orasul pakistanez Peshawar, atacul fiind revendicat de Miscarea talibanilor (TTP). Un terorist s-a aruncat in aer intr-o moschee situata…

- O persoana, a carei identitate nu este cunoscuta, a deschis focul in Beverly Crest, un cartier din Los Angeles, impușcand șapte persoane. Dintre cele șapte persoane, patru se aflau afara, iar trei intr-un autoturism, relateaza Associated Press.

- Un atac armat intr-un cartier din Ierusalimul de Est populat de colonisti s-a soldat cu zece raniti, dintre care unii in stare grava, au anuntat serviciile de urgenta israeliene, precizand ca atacatorul a fost "neutralizat", relateaza AFP."Mai multi raniti dupa un atac armat in cartierul Neve Yaakov"…

- UPDATE Incidentul armat de vineri din Paris, soldat cu cel putin trei morti, s-a produs la un centru kurd local, le-a declarat jurnalistilor edilul arondismentului al X-lea din capitala Frantei, Alexandra Cordebard, unde a avut loc atacul, transmite Reuters. „Incidentul armat a avut loc la un centru…

- Incidentul s-a petrecut in plina zi, in centrul Parisului, in plina strada. Din informatiile existente, in zona se afla un centru cultural Kurd. Pana in prezent nu se cunosc motivele atacului si nici identitatea barbatului. ”Sapte-opt focuri de arma pe strada. Este o panica totala. A, ramasi inchisi…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta.