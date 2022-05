Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul, duminica, 15 mai in timpul unei recepții de pranz la o biserica din California de Sud, ucigand o persoana și ranind cinci oameni in varsta, inainte de a fi oprit și legat de enoriași, in ceea ce un oficial a catalogat drept un act de „eroism și curaj excepționale”, relateaza…

- Cel puțin 10 oameni au fost impușcați mortal intr-un supermarket din orașul Buffalo, aflat in statul New York. Atacatorul a intrat in magazin și a inceput sa traga la intamplare. Intregul incident a fost transmis live pe internet chiar de catre autorul atacului.

- Un barbat a deschis focul marti intr-o gradinita din regiunea Ulianovsk, in centrul Rusiei, omorand doi copii si o educatoare, inainte de a se sinucide, potrivit primelor informatii, transmite AFP, citand un purtator de cuvant al autoritatilor regionale. Varsta copiilor nu este cunoscuta, dar ei aveau,…

- Cel putin sase persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc in orasul Sacramento din statul american California, a anuntat duminica departamentul local de politie pe Twitter. "Politistii au identificat cel putin 15 victime intr-un atac, dintre care sase au murit",…

- Mai multe persoane au fost ranite, in orasul Herson, situat in sudul Ucrainei, dupa ce trupele ruse au dispersat un protest impotriva ocupatiei militare, afirma surse locale citate de cotidianul Le Monde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…